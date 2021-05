Weg met woontorens? Deze architecten hebben alternatieven voor de woningnood

In tien jaar tijd moeten in ons land één miljoen woningen gebouwd worden, om de woningnood op te lossen. Om dat doel te behalen verrijzen overal woontorens: rechte statige gebouwen die tientallen meters de lucht in gaan. Maar kan het niet anders? Nieuwsuur onderzocht de alternatieve bouwvormen tegen de woningnood.

De komst van woontorens kan geregeld rekenen op protest van omwonenden, zoals bij de Zalmhaven in Rotterdam met een hoogte van 215 meter. Of bij de plannen voor woontorens in Den Haag in het gebied tussen de stations Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI.

Volgens stadmaker Martine Sluijs, die al enkele jaren onderzoek doet naar de leefbaarheid van steden komt de weerstand vooral doordat op sommige plekken hoogbouw een plotse identiteitsverandering betekent. Sluijs: "En wat ik heel veel hoor is dat mensen bang zijn dat woontorens funest zijn voor de sociale cohesie."

Veel architecten en ontwikkelaars staan echter niet per definitie negatief tegenover woontorens, maar het kan ook heel anders dan de klassieke rechttoe rechtaan woontoren: er breekt een nieuwe fase aan, waarin ruimte is voor alternatieven.

Little C

Hoog de lucht in voor honderden woningen is niet per se nodig, bewees ook een team van ontwerpers en architecten met hun plan voor een nieuwe wijk in hartje Rotterdam: Little C, in de Coolhaven.

"Het was een hele onherbergzame plek hier", zegt Jaakko van 't Spijker, architect van Little C. "Dit was een stukje niemandsland met asfalt, parkeerstroken en een reservetrambaan, het was eigenlijk een non-plek in de stad. Toen hebben we gedacht: je moet hier een buurtje maken, niet alleen maar een paar losse gebouwen in de stad neerzetten, deze plek heeft een buurtgevoel nodig." Dat is gelukt volgens een bewoner: "Het voelt als een privilege om hier te mogen wonen, een soort oase in een drukke stad."