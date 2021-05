Geen woonhuis te vinden, maar wel honderden vakantiehuizen te koop

Een van die jongeren die geen huis kan vinden, is Sander Hadderingh (27) uit Gasselte in Drenthe. Voor het bedrag waar deze vakantiehuizen voor te koop staan, zou hij graag überhaupt een eerste huis kopen, maar dat lukt niet:

Het karakteristieke dorpsleven is niet het enige waar de bewoners van Schoorl zich druk om maken. Door de oplopende huizenprijzen en gebrek aan ruimte, kunnen starters geen woning meer vinden in hun eigen gemeente. "Er verrijzen nu villa's met whirlpools, terwijl de eigen jeugd geen woning kan vinden", zegt De Lange.

Nu wordt de ene na de andere camping omgetoverd tot een park met vakantiehuizen. De grasvelden en toiletgebouwen moeten plaatsmaken voor grindpaden en netjes gesnoeide heggen. Dit leidt ook tot een andere sfeer in het dorp, ziet inwoner Arno de Lange: "De campinggasten en mensen die in kleine huisjes zitten gaan erop uit, die kom je tegen. Momenteel staat elke de vrijdag de supermarkt vol met winkelwagentjes tot de nok toe gevuld, om die grote koelkasten te vullen, en daar blijft het bij. Het dorpse en gemoedelijke gaat weg, het wordt massaler."

Een deel van die huisjes wordt gebouwd in Schoorl, van oudsher een vakantieplaats. Generaties Amsterdammers kwamen er om even uit te blazen van het drukke stadsleven op één van de familiecampings.

Uit een rondgang onder de grote aanbieders van vakantiehuizen in Nederland door Nieuwsuur blijkt dat het aantal vakantiehuizen van de verhuurders sinds 2010 is verdubbeld. Dit gaat deels om overnames, maar er wordt ook veel bijgebouwd.

Willem Kraanen van ZKA Leisure Consultants ziet dat er een groeiende vraag is naar grote vakantiehuizen die van alle gemakken zijn voorzien: "We gaan meer en korter op vakantie. Tijd wordt schaars, dus we gaan tijd kopen in de vorm van meer luxe."

Het is deze trend waar grote investeerders op inspringen: "Je ziet de prijsstijging, de meeste mensen zullen een vakantiehuisje van twee ton behoorlijk vinden, maar je ziet dat er nu ook vraag is naar huisjes van vijf tot zelfs zeven ton. Investeerders kopen nu mooie stukken grond op, om daar die huisjes op te bouwen. Daar wordt een flinke boterham aan verdiend."

Vakantieparkenketens en beleggers

Zo ook in Schoorl: de ene na de andere familiecamping wordt opgekocht voor enorme prijzen, zodat erop gebouwd kan worden. "Vervolgens is het een keten, zoals Landal of Roompot, die de verhuur gaat doen", legt Kraanen uit. "Soms verkoopt ontwikkelaar een deel aan particulieren, die kopen het als beleggingsobject en krijgen er rendement op."

Ondanks weerstand vanuit de bewoners kan de gemeente hier niet altijd iets tegen doen. In een reactie aan Nieuwsuur verklaart gemeente Bergen, waar Schoorl onderdeel van is: "De recreatiewoningen die de afgelopen tijd zijn gebouwd waren nog vanuit een heel oud bestemmingsplan toegestaan. Daarom kon de gemeente dit niet tegenhouden." De gemeente is naar eigen zeggen op dit moment aan het kijken naar mogelijkheden om campings juist om te zetten in woningbouwlocaties.

En als dat niet lukt? Dan gaat De Lange zelf wel de gronden opkopen. "Ik ben bezig met een burgeninitiatief, om te kijken of we deze trend kunnen keren."