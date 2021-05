Gemeente Bodegraven onderneemt juridische stappen tegen complotdenkers

De man krijgt steun van youtuber Wouter R. en de complotdenker Micha K. Laatstgenoemde heeft nog ruim een half jaar gevangenisstraf uitstaan voor smaad en laster aan het adres van de hoofdredacteur van de NOS en bedreiging van een Telegraaf-journalist. Hij ontloopt zijn straf in Noord-Ierland. K. werd afgelopen december aangehouden in de hoofdstad Belfast maar is op borgtocht weer vrijgelaten. De Noord-Ierse justitie buigt zich sindsdien over een uitleveringsverzoek van Nederland: K. moet vrijdagmiddag voorkomen.

Een van de gedaagde complotdenkers is Joost K. De voormalige inwoner van Bodegraven woont nu in Spanje en claimt hervonden herinneringen te hebben aan kindermoorden, waar hij getuige van zegt te zijn geweest.

De beweringen van de drie mannen leidden er deze winter toe dat drommen aanhangers de begraafplaats in Bodegraven overstelpten met boeketten en briefjes. De gemeente voelde zich daarop gedwongen een noodverordening in te stellen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk plant juridische stappen tegen drie complotdenkers vanwege beschuldigingen over satanisch-rituele kindermoorden in de jaren 80. De gemeente eist dat de ongefundeerde verhalen binnen 48 uur worden verwijderd van alle socialemediaplatforms. Zo niet, dan volgt mogelijk een kort geding.

De complotdenkers betrekken ook RIVM-directeur Jaap van Dissel in hun beschuldigingen. Twee vrouwen werden vorige week veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens opruiing tegen Van Dissel. Een van hen was een aanhanger van de nu gesommeerde complotdenkers.

Socialemediaplatforms gesommeerd?

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil niet zeggen of ook de platforms die de drie complotdenkers faciliteren (zoals YouTube, Twitter en Telegram) worden gesommeerd de uitlatingen te verwijderen.

John de Mol dwong Facebook in 2019 al via de rechter om nepadvertenties te weren waarin uit zijn naam bitcoins en andere cryptovaluta werden aangeprezen. De zaak werd geschikt. Facebook moest ook wereldwijd smadelijke uitingen over een linkse Oostenrijkse politica wegfilteren, nadat zij in 2019 een zaak aan het Europese Hof van Justitie had gewonnen.