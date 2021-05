De uitzending van 7 mei

Plan tegen haat richting wetenschappers

De Vereniging van Universiteiten gaat een plan opstellen om geïntimideerde- en bedreigde wetenschappers beter te ondersteunen. Hoogleraren en universitair docenten hebben te kampen met online haatcampagnes, hackpogingen om hun sociale media-accounts over te nemen, doodsbedreigingen en intimidatie aan huis. We spreken er over met onder anderen viroloog Marion Koopmans, die op Twitter regelmatig wordt aangevallen.