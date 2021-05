Hard getroffen schoonmaakbranche 'permanent kleiner' door corona

"Ik dacht altijd: ik heb het beste beroep gekozen, want schoonmaken is altijd nodig." Maar dat bleek tijdens de coronacrisis iets anders te liggen, constateert Rahma el Mouden, die 23 jaar geleden het schoonmaakbedrijf Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf (MAS) oprichtte. 150 schoonmakers kregen geen nieuw contract en zes kantoormedewerkers - van wie sommigen al veertien jaar in dienst waren - werden ontslagen. Het zijn volgens El Mouden de directe gevolgen van de coronacrisis. MAS is niet het enige schoonmaakbedrijf waar dit speelt. Tussen februari en december vorig jaar verdwenen 10.700 banen in de schoonmaakbranche: een afname van 8,4 procent, waarmee het een van de grootste krimpsectoren is. En El Mouden verwacht dat de sector permanent kleiner zal blijven.

De kantoren waren vorig jaar nagenoeg leeg en de horeca- en cultuursectoren lagen plat: precies de sectoren waar MAS normaliter veel werk verricht. "Onze omzet is ongeveer gehalveerd", zegt El Mouden. "In theorie zouden onze klanten ons nog dertig procent moeten betalen, ook als we niet schoonmaken. Maar dat doen ze niet, want die bedrijven hebben nu ook geen geld." Om gezond te blijven kwam MAS voor een moeilijke keuze te staan: "Iedereen in dienst houden, maar dan zouden we het als bedrijf erg lastig krijgen, óf saneren. Dat laatste hebben we gedaan, door veel contracten niet te verlengen." Assia Frifra heeft haar baan wél behouden. Ze maakt nog als een van de weinigen schoon in de A'DAM Toren, waar het team normaliter uit vijftien man bestaat. "Ik mis mijn medewerkers, het is saai":

Dit artikel bevat een video. 0:45 'Ik wil hier blijven werken, dat is mijn droom'