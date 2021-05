De uitzending van 6 mei

Ontwikkelingslanden binnen de WTO pleiten al langer voor het vrijgeven van de patenten. Dat zou betekenen dat andere bedrijven bestaande coronavaccins kunnen namaken zonder boete. Veel farmaceuten zien liever niet dat hun patenten op coronavaccins vervallen. Ze zeggen dat andere producenten de vaccins alleen onder hun toezicht op de juiste manier kunnen maken. Ook verdienen ze dan minder geld aan de vaccins, waardoor ze minder zullen investeren in innovatie, luidt het verweer. Nieuwsuur duikt vanavond in de wereld van patenten.

VS staat achter voorstel om patenten coronavaccins vrij te geven

Schoonmaakbedrijf in coronatijd

Door corona zijn duizenden schoonmaakbanen verloren gegaan. Gesloten kantoren, musea en warenhuizen betekenen voor de sector een enorme uitdaging. Hoe geef je leiding aan een bedrijf in een sector die door de coronacrisis zwaar onder druk ligt? In onze serie gesprekken met topmensen van grote bedrijven is vanavond te gast: Rahma el Mouden, van schoonmaakbedrijf Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf, afgekort MAS.