ACM: duurzaamheidsclaims van bedrijven niet altijd goed onderbouwd

Klimaatneutraal vliegen. Een shirtje van 'biologisch katoen'. Klinkt mooi, maar klopt het wel? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil nu gaan onderzoeken of dat wel zo is.

De keurmerken vliegen je de afgelopen jaren om de oren: veel bedrijven gebruiken duurzaamheid als middel om hun product te verkopen. Maar hun duurzaamheidsclaims zijn lang niet altijd goed onderbouwd. "We gaan eigenlijk kijken of ze consumenten niet misleiden", zegt Edwin van Houten van de ACM.

42 procent klopt niet

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat 42 procent van de milieuclaims niet klopt. Rob van Tilburg, van Natuur & Milieu, spreekt over "vage claims". "Bijvoorbeeld: ons product is duurzaam. Of het is recyclebaar. Of gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Dat wekt de suggestie dat het duurzaam is, maar een product dat van natuurlijke grondstoffen is, kan best met pesticiden zijn gemaakt."

Van Houten noemt als een voorbeeld een pak melk, waarop staat dat het "nu met 30% minder CO2-uitstoot is gemaakt". "Als je dan doorvraagt, blijkt het te gaan om de verpakking."

Optreden tegen misleiding

Van Tilburg van Natuur & Milieu vindt dat er moet worden opgetreden als blijkt dat die claims niet deugen. "Ook zodat bedrijven die wel goede claims doen, niet de dupe zijn van deze slechte voorbeelden."

Volgens Van Houten van de ACM is het belangrijk voor de toekomst van duurzaamheid dat de claims wel kloppen. "Ik ben bang dat consumenten die claims anders niet meer serieus nemen. En als ze die claims niet serieus nemen, heeft het geen meerwaarde, en wordt de wereld ook niet beter."

Vanaf half juni komt de ACM met de resultaten van hun actie naar buiten. Bedrijven die de consument misleiden, lopen een serieus risico: boetes tot 900.000 euro, of een percentage van hun omzet.