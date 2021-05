De maat is vol voor moslims na de zoveelste bedreiging: 'Wij worden aan ons lot overgelaten'

In Gouda werd zelfs brandgesticht in een islamitisch centrum in aanbouw. Farid Habibi, voorzitter van de moskee, spreekt van een "aanslag":

In de aanloop naar Ramadan ontvingen zeker vijftien moskeeën dreigende en beledigende brieven. "Dit zijn geen incidenten meer, het is een structureel probleem", zegt onderzoeker Roemer van Oordt, van de Monitor Moslim Discriminatie.

Voor moslims in Nederland is de maat vol na de recente serie bedreigingen en geweld aan het adres van moskeeën. Zij eisen dat de politiek dit probleem serieus gaat nemen.

'Je kan in de war zijn, maar dit was doelbewust'

Jaarlijks worden tussen de twintig en tachtig voorvallen gemeld, maar volgens onderzoeker Van Oordt is dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg. "Veel moskeeën melden het niet omdat ze bang zijn voor de reacties of slechte ervaringen hebben met de politie."

"Wij worden aan ons lot overgelaten", zegt voorzitter Fariz Akkouh van de Omar Ibn Al Khattab Moskee in Almere. Hij ontving recent een dreigbrief waarin staat dat 'alle Turken en Marokkanen moeten worden vergast'. Hij verwijt de gemeente dat de politie niet zichtbaar is ingezet bij de moskee, om de bezoekers gerust te stellen. De gemeente Almere zegt dat er wel degelijk extra is gesurveilleerd.

De Joodse gemeenschap steunt de eis. Ronnie Naftaniël, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, pleit voor een scherp statement vanuit het kabinet. "Het zou heel goed zijn als de premier of de minister van Justitie een moskee zou bezoeken en zegt: dit kan niet, dit mag niet, ik sta achter de gemeenschap."

In de steek gelaten

Volgens Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan, laten zijn collega's in Den Haag 'de moslims in de steek'. Hij heeft naar eigen zeggen al tien keer een plenair debat over bedreigingen van moskeeën aangevraagd, maar kreeg hiervoor nooit voldoende steun in de Kamer.

"Als we dit meemaken met een kerk of een synagoge dan staan de collega's in de rij om een debat aan te vragen", zegt Azarkan. "Ik constateer dat dit bij moslims niet gebeurt. Ik vind dat schandalig."

Naftaniël van het Centraal Joods Overleg deelt deze kritiek. "Ik vind dat de politiek teveel zwijgt en wegkijkt."

Op initiatief van Denk wordt na het reces in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd met moskeebestuurders en deskundigen. De VVD heeft zich bij dit initiatief aangesloten.