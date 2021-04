Oud-Kamerleden kritisch op coalitie én oppositie, maar hoe nu verder?

Een uitzonderlijk debat vandaag in de Tweede Kamer: het parlement spreekt met bewindslieden over de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad. Het gaat dan met name over het vertrouwen in het kabinet en over de huidige bestuurscultuur, die er bijvoorbeeld toe leidt dat de Kamer zijn controlerende functie niet goed kan uitoefenen.

In de notulen werden kritische Kamerleden door bewindslieden als lastig ervaren. Zo klaagde demissionair premier Mark Rutte over CDA'er Pieter Omtzigt die de toeslagenaffaire aan het rollen bracht. Maar ook Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP) werden als "activistisch" beschreven. Er werden zelfs pogingen gedaan om hen te 'sensibiliseren'; ze moesten zich koest houden.

Volgens de oppositie is duidelijk geworden dat er bij het kabinet meer aandacht was voor het eigen imago, dan voor het oplossen van problemen van gedupeerde burgers in de toeslagenaffaire. Daardoor kreeg de Kamer ook niet alle gevraagde informatie van het kabinet. Volgens deskundigen is daarmee de grondwet geschonden, waarin het informatierecht van de Kamer is vastgelegd.

En kreeg de afgelopen tijd vooral demissionair premier Mark Rutte veel kritiek op zijn manier van besturen, uit de notulen blijkt dat partijen er kamerbreed aan meededen.

'Paniekvoetbal'

"Het is een puinhoop", zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Hij doelt daarmee op de achterstallige onderhoud van de informatiehuishouding. Het resulteerde in "paniekvoetbal" bij de toenmalige staatssecretaris Menno Snel, die als eindverantwoordelijke de Kamer antwoorden verschuldigd was. "Ook al wílde hij wel informatie geven, hij kón het niet. En dan is het prijsschieten voor de Kamer. Elke keer als ze iets vroegen, kon hij niet meer informatie geven."

De manier waarop het kabinet omging met de informatievoorziening rondom de toeslagenaffaire, is 'tegen-grondwettelijk' volgens Voermans. "Ze zeiden eigenlijk: 'we beschermen ambtenaren, maar dus ook alle stukken. We trekken voor het hele interne beraad de gordijntjes dicht.' Dat is een enorme stap om te maken."

Voermans constateert verder dat de afgelopen tien jaar veel soortgelijke incidenten plaatsvonden, maar dat de gevolgen voor de verantwoordelijken maar klein waren. "De afgelopen tien jaar waren er 43 informatie-incidenten en maar 10 procent van de ministers moest aftreden. Vroeger was slecht informeren een doodzonde, maar dat is al lang niet meer zo."