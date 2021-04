'Veel kinder- en jeugdpsychiaters denken aan stoppen'

Popma: "Alleen maar geld in het systeem pompen, noemen wij wel de warme deken over een disfunctioneel systeem. Je kunt niet gewoon maar geld geven en gewoon maar doorgaan met wat we nu aan het doen zijn."

Maar hoe die cijfers nu zijn, is niet te zeggen. "Wij hebben zelf enig overzicht, maar het grote probleem in het hele jeugdhulp-landschap is dat we geen nationaal overzicht hebben", zegt Popma. "Niemand weet het precies. Op dit moment hoor ik te veel signalen, ik maak me er echt zorgen over."

In 2017 deed Popma onderzoek onder de leden van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie: maar liefst veertig procent overwoog toen te stoppen. Ook zag zeventig procent hoe de psychische zorg voor kinderen en jongeren werd afgebouwd, doordat het niet meer mogelijk was het goed te organiseren.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beaamt dat er een personeelstekort is in de jeugd-ggz. "Over de hele breedte van de jeugd-ggz en jeugdzorg is voldoende beschikbaar en deskundig personeel een groot knelpunt", laat men schriftelijk weten aan Nieuwsuur. "Ook aan kinderpsychiaters is een tekort, al verschilt dit per regio."

Door de pandemie en de coronamaatregelen zag de jeugd-ggz een forse stijging van het aantal jonge mensen dat psychische zorg zoekt. En die zal volgens Popma niet zomaar verdwenen zijn.

"Onze voorspelling is dat dat voorlopig nog twee, drie jaar aanhoudt", voorspelt hij. "Het is niet over als we allemaal geprikt zijn."