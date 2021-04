De zon dimmen als noodrem tegen klimaatverandering?

De Amerikaanse wetenschapsjournalist Elizabeth Kolbert reisde de wereld over en sprak met wetenschappers die technieken ontwikkelen of nu al toepassen. Geo-engineering, ofwel knutselen aan het klimaat, zal steeds vaker een serieuze optie zijn, zegt Kolbert in een interview met Nieuwsuur. "Wij mensen hebben een enorme impact op de planeet gehad. De vraag hoe nu verder is dé vraag van onze tijd. Makkelijke keuzes zijn er niet."

Grote uitbarstingen kunnen zo wereldwijd tot tijdelijke temperatuurdaling leiden. Onderzoekers van onder meer Harvard University bestuderen of zwaveldioxide dat door vliegtuigen in de stratosfeer wordt gedumpt, hetzelfde effect hebben.

Een eerste voorbereidend experiment met solar engineering dat deze zomer in Zweden zou plaatsvinden, is afgelast na protesten van onder meer milieuorganisaties. Kolbert: "Zij vrezen dat dergelijke 'eenvoudige' oplossingen ten koste gaan van de motivatie om CO2 te verminderen."

Onbedoelde effecten

Het inzetten van technologie om het klimaatsysteem te beïnvloeden is omgeven met duivelse dilemma's, constateert Kolbert. "De mens heeft het klimaat veranderd, door het gebruik van fossiele brandstoffen. En nu willen we verder ingrijpen om eerder ingrijpen ongedaan te maken."

De wetenschapsjournalist denkt dat we ons in toenemende mate voor de keuze gesteld zien om bepaalde technieken wel of niet in te zetten. "Een van de mensen betrokken bij het dimmen van de zon zei tegen mij: 'We leven in een wereld waar het intussen veiliger is om de verdomde zon te dimmen dan om het niet te doen.' Dat vond ik veelzeggend."

Solar engineering staat nog in de kinderschoenen. Maar we ontkomen er niet aan deze en andere technieken serieus te overwegen, denkt ook Behnam Taebi, hoogleraar energie-en klimaatethiek aan de TUDelft. "We zijn het station gepasseerd waarin we ons de luxe kunnen permitteren om te zeggen: dat doen we niet, want dat is te risicovol."