Ziekenhuis in Limburg trekt zich niks aan van prikstop AstraZeneca

Het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg schrijft vandaag een brandbrief aan het kabinet, de Gezondheidsraad en het RIVM: "Wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze IC's liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers." Het ziekenhuis overweegt de medewerkers de AstraZeneca-vaccins aan te bieden die het ziekenhuis in de koeling heeft liggen.

Het ziekenhuis schrijft in de brief over een patiënt die vandaag werd opgenomen nadat hij het AstraZeneca-vaccin had geweigerd. "We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen", schrijft het ziekenhuis, dat het kabinet beschuldigt van 'vaccinatie-zwabberbeleid'. "Het virus heeft deze patiënt geveld en dat had wellicht niet gehoeven."

In de brief is de longscan van de bewuste patiënt toegevoegd en het ziekenhuis schrijft: "Je hoeft geen longarts te zijn om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico's van niet-vaccineren te duiden."