Groot aantal theaters, concertzalen en dierentuinen als pilot weer open

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en bij sportactiviteiten. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio's en gemeenten.

Zo zullen van 13 tot en met 21 april 43 theaters en concertzalen hun deuren voor publiek openen. Alle deelnemende podia zijn aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Bezoekers moeten vooraf kosteloos een sneltest doen. Iedereen met een negatief testresultaat is welkom.

Minister Hugo de Jonge: "De maatregelen zijn voor ons allemaal zwaar en het duurt nu al zo lang. We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen."

Fieldlabs

De deelnemende theaters en concertzalen zijn geselecteerd in negentien gemeenten. Gabbi Mesters, directeur van de VSCD: "Onder onze leden is veel animo en bereidheid om mee te doen. In februari riepen wij het kabinet op om met meer durf en creativiteit de exit-strategie in te vullen, door gebruik van bijvoorbeeld sneltesten. Het stemt ons hoopvol dat het demissionair kabinet met deze pilot gehoor geeft aan onze oproep."

Eerder werd al in de zogenaamde fieldlabs beperkt ervaring op gedaan met toegang tot events met een negatief testbewijs. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk op het gedrag van mensen. Doel van deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe de inzet van testen werkt voor onder andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder mensen.

Kabinet overtuigen

De VSCD werkt voor de pilot samen met de ministeries van VWS, OCW, Stichting Open Nederland en de Taskforce van de Culturele en Creatieve sector. Daarbij is informatie over de werking van de teststraten van belang, ook in het geval van opschaling. Verder wordt de logistiek van scannen met speciale apps getest en of er voldoende animo is onder het publiek om zich vooraf te laten testen.

"Met de nieuwe testresultaten hopen we het kabinet te overtuigen om meer sneltesten in te zetten voor de heropening van de culturele sector, zodat op korte termijn de anderhalve meter helemaal losgelaten wordt", zegt Mesters.