Derde golf duurt korter en aantal IC-opnames wordt lager, blijkt uit nieuwe RIVM-prognose

OMT-lid Marc Bonten: 'Situatie wat ons betreft niet veel anders'

OMT-lid Marc Bonten vertelt in Nieuwsuur blij te zijn met de prognose, maar plaatst wel kanttekeningen. Volgens hem is deze nieuwe prognose een gevolg van dat het aantal besmettingen de afgelopen weken 'niet uit de bocht is gevlogen'.

"Ik maak dus ook een paar kanttekeningen bij deze positieve grafiek", zegt Bonten. "Dit is onder de aanname dat er de komende weken veel mensen worden gevaccineerd. De tweede voorwaarde is dat we niet versoepelen. Tot slot moeten de maatregelen worden gehandhaafd en moeten mensen die zo goed mogelijk naleven."

Als één of meerdere van deze kanten tegenvallen of veranderen, komen we volgens Bonten alsnog in de problemen. Zo benoemt Bonten dat de afgelopen dagen het aantal gebruikte IC-bedden is gestegen naar 746. "Dat zal invloed hebben op de volgende voorspelling, die er iets anders uit zal gaan zien."

Voor versoepelingen ziet Bonten nog geen kans, onder andere omdat het R-getal nog boven de 1 ligt.