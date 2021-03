Flink meer mestfabrieken nodig, maar niemand wil ‘m in z’n buurt

"De stank is ongezond, het verhoogt stress, je kunt je was niet buiten hangen, het slaapkamerraam moet dicht, je weet dat fijnstofconcentraties omhoog gaan. Er is ontploffingsgevaar, er kan waterstofgas vrijkomen en je huis is geen barst meer waard", zegt Geert Verstegen van het Brabants Burgerplatform.

Een mestfabriek verwerkt mest tot een bruikbaar product voor de landbouw, dat makkelijker te vervoeren is. Al jaren leidt het fenomeen tot conflicten met de omgeving. Dat kan de komende jaren wel eens toenemen. In Limburg, Gelderland en delen van Brabant zorgen mestfabrieken voor onrust.

Volgens Bas van den Bergh, manager bij coöperatie Mestac, doen mestfabrieken er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. "We zitten met onze fabriek overal mooi ver vanaf. Ook hebben we maatregelen genomen voor de omgeving, bijvoorbeeld met een luchtwasser die de uitstoot bewerkt."

De provincie Limburg zegt uitbreiding niet te kunnen tegenhouden. Dat is ook niet nodig, vindt gedeputeerde Ruud Burlet: "Het is een goed initiatief. De manier hierheen is niet helemaal perfect gelopen, maar uiteindelijk staat er een hightech fabriek waar het mestprobleem echt goed wordt aangepakt."

Impasse

Het bedrijf zelf zegt al sinds 2014 op de vergunning te wachten. Door marktdruk zijn ze toch gaan uitbreiden. Henk Willems, mestverwerker Agro America, wil het bedrijf liever niet als mestfabriek omschrijven: "Ik voel mijzelf een producent van duurzame mineralen. Op het moment dat er duurzame ontwikkelingen zijn, of het nu gaat over ons, of over een windmolen: je hebt altijd tegenstanders."

Hoogleraar Oene Oenema verwacht dat de mestverwerkingscapaciteit nog verder moet stijgen, tot wel vijftig procent. "Het is een oplossingsrichting is die verkend moet worden, die verder ontwikkeld moet worden. Ik sluit niet uit dat mestfabrieken passen in een groter plaatje. Zij zouden onderdeel zijn van kringlooplandbouw, om de bodemvruchtbaarheid beter op peil te houden."

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de mestfabrieken een noodoplossing zijn voor een veehouderij, die een enorm mestoverschot veroorzaakt. Het terugdringen van een veestapel zou volgens hem ook een effectieve maatregel zijn.

Varkenshouder Eric Stiphout: "We zitten in een impasse die moet worden doorbroken. De provincies en de landelijke overheid willen meer mestverwerking. En als wij aan de andere kant met goede acties komen, stuiten we op weerstand van gemeentes of omwonenden."