De uitzending van 27 maart

Verpleeghuis leeft zonder maatregelen Een yogales met de groep, samen eten in het restaurant en tijdens een koud boottochtje gezellig tegen elkaar aankruipen. Voor de 28 gevaccineerde ouderen in woonzorginstelling Nieuw Rollecate in Deventer is dit allemaal alweer realiteit. Het vaste zorgpersoneel draagt er standaard geen mondkapje meer, want ook die hebben vrijwel allemaal twee keer een prik gehad.

Dodental Myanmar loopt op Het dodental in Myanmar onder betogers die vandaag door ordetroepen onder vuur werden genomen, is opgelopen naar negentig. In de op een na grootste stad Mandalay worden 29 doden gemeld, onder wie een 5-jarig kind. In Yangon, de grootste stad van Myanmar, kwamen zeker 24 mensen om bij protesten tegen de militaire coupplegers.