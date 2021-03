De seksclubs zijn dicht, maar meldingen van illegale prostitutie zijn verdubbeld

Zonder dat zij het wist werd er met haar geadverteerd op sekssites. Regelmatig bracht de pooier van Sameena haar naar hotels, waar zij klanten ontving. Die hotels werden daar speciaal op uitgekozen. "Het kwam vaak voor dat een kamer werd geboekt in een bijgebouw van het hotel. Dan hoefde ik niet langs de receptie. Dat was dan een kamer waar veel mannen ongezien naar binnen konden komen voor mij, zonder dat daar argwaan over ontstond."

Ook voor de pandemie was het al verboden voor sekswerkers om klanten te ontvangen in een hotel, maar er zijn sekswerkers die zelf kiezen om in de illegale branche van de prostitutie te werken. In die sector vindt veel uitbuiting plaats. Sameena van der Meijden werd vanaf haar achttiende enkele jaren door een pooier gedwongen om in de prostitutie te werken.

Defence for Children herkent dit geluid. "Vanuit de politie hebben we aanwijzingen, vanuit gemeenten ook, dat er een stijging plaatsvindt", vertelt Celine Verheijen.

Seksclubs mogen - in tegenstelling tot kappers en massagesalons - nog niet open, en dat leidt tot een hoop illegale prostitutie. Een deel van de sekswerkers gaat door in hotels, vakantieparken en woningen. Meld Misdaad Anoniem constateert een verdubbeling van het aantal meldingen van illegale prostitutie.

Hoezeer die illegale prostitutie uit de hand kan lopen, bleek begin december. Burgemeester Femke Halsema besloot toen het Urban Lodge Hotel in Amsterdam Nieuw-West voor drie maanden te sluiten omdat daar, zo schrijft zij aan de gemeenteraad, "tijdens een controle omvangrijke prostitutie was aangetroffen". In en om het hotel waren diverse prostituees en klanten. Op de parkeerplaats gebruikte een minderjarig meisje lachgas in de auto van een man.

Inmiddels is het Urban Lodge Hotel weer open, maar vorige week sloot de gemeente Amsterdam voor de tweede keer een hotel vanwege "omvangrijke illegale prostitutie". Het is onbekend om welk hotel het gaat.

Zo'n strenge maatregel komt niet vaak voor, volgens Verheijen van Defence for Children. "Er worden wel vaak boetes uitgedeeld, of werkafspraken gemaakt met hotels. Maar dat het ook echt gesloten wordt is wel uitzonderlijk. Ik verwacht dan ook dat daar een opeenstapeling van incidenten plaatsvond."

In de meeste gevallen wordt bij verdachte situaties snel contact opgenomen met de politie, aldus een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. "Daarbij moet worden benoemd dat het in het algemeen, maar ook zeker in grotere hotels, heel erg lastig om dit soort situaties in te schatten. Wel is het zo dat juist nu er minder bezetting is door de coronacrisis, verkeerde types eerder opvallen."

Websites

Ondanks dat sekswerk nu door corona verboden is, zijn websites waar advertenties voor seksafspraken op staan zoals kinky.nl en sexjobs.nl nog steeds in de lucht. Dat irriteert CDA-Kamerlid Anne Kuik: "Dit was ook zo tijdens de eerste lockdown. Het liefst zou ik ze beboeten, maar dat is juridisch allemaal lastig. Maar ga nu eens in gesprek dat dit niet kan."

Midhold BV is het moederbedrijf achter deze sites. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om prostitutie via hun platforms tegen te gaan in coronatijd. "Naast dat wij adverteerders en bezoekers blijven benadrukken dat sekswerk voor hun eigen bestwil verboden is, bieden wij sekswerkers alternatieve manieren om geld te verdienen via het aanbieden van onlinediensten."