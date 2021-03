OMT-lid Koopmans: 'Heel weinig ruimte voor versoepelingen'

Op korte termijn kunnen we ons nog weinig ruimte permitteren voor versoepelingen. Dat zegt OMT-lid Marion Koopmans. Gezien de stijgende besmettingscijfers zitten we volgens de viroloog waarschijnlijk aan het begin van een derde golf.

Het plaatje dat we nu zien doet Koopmans denken aan wat we zagen na de zomer van vorig jaar, nog voor het begin van de tweede golf. "Je ziet de toename nu wat meer onder jongeren en onder kinderen, die nu ook veel meer worden getest. Waar we bang voor zijn is dat dat toch gaat opschuiven naar die oudere groepen. We zien nu al ook toenames ontstaan in andere leeftijdsgroepen."

Zuid-Afrikaanse variant

Het aantal opnames valt nu mee. Volgens Koopmans is de kans aannemelijk dat die de komende tijd ook stijgen, als de besmettingen overslaan van jongeren op ouderen. Die laatste groep belandt namelijk vaker in het ziekenhuis.

Of de stijging in het aantal besmettingen doorzet, hangt volgens Koopmans ook nog af van twee andere, lastig te voorspellen factoren.

"Het hangt af van hoe zeer mensen zich nog aan de maatregelen houden", zegt Koopmans. "Ook gaan we een verdere toename van de circulatie van varianten zien. We hebben nu te maken met de Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Die laatste verspreidt zich niet zoveel, maar lijkt minder gevoelig te zijn voor de vaccinatie."

Vaccinaties

Anders dan aan het begin van de tweede golf hebben we nu wel te maken met een groep ouderen die gevaccineerd is.

Koopmans: "Het is eigenlijk een soort race tegen de klok. Aan de ene kant hoor je dat iedereen toe is aan versoepelingen. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen er niet gevaccineerd zijn, is het nog net te vroeg."

De snelheid van de vaccinaties is volgens Koopmans erg belangrijk. "Als dat bij elkaar komt, gaan we zien dat er ruimte is voor versoepelingen."