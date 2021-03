Huizenmarkt ook buiten de Randstad 'booming', hoe zit het in jouw regio?

Starters met een modaal inkomen kunnen ook in de regio bijna geen huis kopen. Niet alleen in de Randstad is het knokken met een bieding, ook in bijvoorbeeld Zeeland, Zuid-Limburg en Groningen is de woningmarkt overspannen. De vraagprijs is een vanaf-prijs geworden, zeggen makelaars.

Bijna 60 procent van de huizen in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar boven de vraagprijs verkocht. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat het percentage huizen dat boven de vraagprijs weggaat, het hardst is gestegen buiten de Randstad.

Dit is de top-10, waarbij het verschil met een jaar geleden het grootst is: