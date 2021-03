De uitzending van 9 maart: in gesprek met D66-lijsttrekker Sigrid Kaag

In gesprek met Sigrid Kaag

Deze en volgende week staan onze uitzendingen volledig in het teken van de lijsttrekkers van de grootste partijen. Vanavond schuift Sigrid Kaag van D66 aan. We bespreken het verkiezingsprogramma en maken een analyse van hoe de partij het de afgelopen jaren heeft gedaan. Kritische kiezers stellen in de uitzending hun vragen.