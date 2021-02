'Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken'

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit daarvoor. Door de hoge subsidies is het volgens hem begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen. "Een boer verdient al gauw zo'n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond met panelen. Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras."

Rijksadviseur Veldhuis is in januari voor vier jaar aangesteld. Hij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering. "Miljarden euro's subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken", zegt hij.

"Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen."

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen.

Klimaatdoelstelling

Verandering is nodig, want vooralsnog gebeurt er nog maar weinig op de daken, ziet Rotmans. "Bedrijfsdaken, woningdaken: slechts vijf procent is bedekt met panelen. En wat doen we: we gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal."

Volgens Rotmans is er in Nederland 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak. Hij noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam. De hoogleraar betoogt dat met slechts de helft van die 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak Nederland de klimaatdoelstelling kan halen.

Ook op het Hilversumse Media Park liggen nog weinig panelen. "Wat hier gebeurt, is exemplarisch voor Nederland", zegt Rotmans op het dak: