'Ruimte voor nieuwe partijen in rechts-populistische hoek'

Het lijkt erop dat de nieuwe partij JA21 kans maakt om daadwerkelijk in de Tweede Kamer te komen. De partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die recent nog met ruzie wegliepen bij Forum voor Democratie, komen in de peilingen op 1 tot 2 zetels. Dat is bijzonder, want van de lange lijst nieuwe partijen, weet er zelden echt een door te breken.

Nieuwsuur vroeg opiniepeiler Peter Kanne of JA21 kans maakt op zetels in de Tweede Kamer. "Er is ruimte op rechts, en dat komt vooral door het gerommel bij Forum voor Democratie. Kiezers zijn teleurgesteld in Baudet, maar zij willen wel graag een partij die dat rechtse geluid laat horen", zegt hij. "Dat er in die rechts-populistische hoek veel verschuift en dat daar potentie is, dat is zeker. Daar zit toch zo'n 20 tot 25 procent van de kiezers, dus er is wel wat te winnen."

'Minder radicaal'

JA21 wil rechtse thema's in een minder radicaal jasje op de politieke agenda zien te krijgen. Eerdmans vindt dat rechts nu te vaak buiten spel wordt gezet, omdat de VVD volgens hem altijd gedwongen is om met links samen te werken.

Wilders heeft volgens hem wel 'de juiste standpunten', maar zet zichzelf buiten spel met zijn radicale standpunt over de islam: "Als je zegt, we gooien de islam eruit, dan gaan we niets bereiken. Wij hebben dezelfde agenda als Wilders, alleen wanneer gebeurt er wat?"

Controles aan de grens

Eerdmans zegt dat hij met 'realistische plannen' de verkiezingen in wil. Hij pleit bijvoorbeeld voor het inzetten van vliegende brigades, die de Nederlandse grenzen op illegale migratie gaan controleren. "De voordeur moet dicht, en de achterdeur moet open. Wie hier niet mag zijn, moet worden uitgezet", zegt hij.