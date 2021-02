Hoe ziet ons land er over 30 jaar uit? Als grote beleidswijzigingen uitblijven, gaan we een gedaantewisseling tegemoet. Tot 2050 groeit de bevolking met twee miljoen inwoners, voornamelijk door immigratie. En we vergrijzen enorm.

Bijna de voltallige Tweede Kamer liet de demografische ontwikkelingen onderzoeken door demografisch instituut NIDI. Partijen wilden weten: kunnen we de toekomst beïnvloeden en wat moeten we dan nu doen? In de serie 'Nederland in 2050' kijkt Nieuwsuur naar de knoppen waaraan de politiek kan draaien.

Allereerst zet econoom Mathijs Bouman de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rij: