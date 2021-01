Scholen weer open, maar de zorgen blijven

Het is een besluit dat met opluchting is ontvangen. Door ouders, leerkrachten en ook door kinderen zelf. Want sinds vanmiddag is het officieel: de basisscholen gaan na de komende week weer voor alle leerlingen open. Dat geldt ook voor de kinderopvang. En dat terwijl het aantal coronabesmettingen weliswaar daalt, maar nog steeds hoog is.

Onderwijsminister Arie Slob noemt de heropening "goed nieuws voor kinderen, ouders en leraren". Wel toont hij begrip voor de zorgen die erover zijn. "Het is daarom goed om te benadrukken dat het OMT het verantwoord acht dat we deze stap zetten", zegt Slob. "Maar als blijkt dat er één positief getest kind in de klas zit, moet de hele klas vijf dagen in quarantaine."

In het OMT-advies dat gisteren uitlekte, staat dat er rekening wordt gehouden met een stijging van het aantal besmettingen en een toename van ziekenhuis- en IC-opnames. En dus zijn er straks aanvullende maatregelen op scholen nodig. Zoals het mogelijke gebruik van sneltesten en het houden van anderhalve meter afstand.

Creatievere ouders

Hoe groot het risico straks precies is, is nog onduidelijk. Marjet Winsemius, van de Stichting Voor Werkende Ouders, ziet een kleine groep ouders met vragen. "Bijvoorbeeld over de Britse variant, is die echt niet zo besmettelijk voor kinderen? En de Braziliaanse variant, wat betekent die? Kan mijn kind wel veilig naar school, is de grootste vraag."

Ze ziet overigens ook dat er van een absolute schoolsluiting al lang geen sprake meer was. "Naar de noodopvang gingen al best wel veel kinderen, gelukkig. Hartstikke fijn dat dat ook mogelijk was." Ze ziet dat ouders veel creatiever zijn geworden. "Kinderen de ene dag naar je buurvrouw en de andere dag andersom. Daar zag je best wel veel bewegingen. Ook zaten kinderen vaker bij opa en oma dan in de eerste lockdown."