De uitzending van 29 januari

Man Booker-winnaar over zijn boek en leven

De Schotse schrijver Douglas Stuart won met zijn debuut 'Shuggie Bain' de meest prestigieuze literaire prijs ter wereld: The Man Booker Prize for fiction.

Het boek is deels gebaseerd op Douglas' eigen jeugd in het Glasgow van de jaren 80, waarin hij te maken kreeg met homofobie en een zwaar alcoholistische moeder. We spreken hem in zijn woonplaats New York. Het boek is een enorme hit, is vertaald in 37 talen, en de Nederlandse vertaling is vanaf deze week verkrijgbaar.