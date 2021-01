De uitzending van 28 januari

Vaccins: Israël als levend lab

In Nederland zijn tot nu toe minder dan tweehonderduizend mensen gevaccineerd. In Israël halen ze datzelfde aantal per dag. In iets meer dan een maand tijd werden ruim vier miljoen inentingen gezet, in een land met 9 miljoen inwoners. Vaccins zijn er genoeg. Israël kocht er vele miljoenen, al was dat tegen een hoge prijs: het dubbele bedrag per dosis en de belofte de data van gevaccineerden te delen met fabrikant Pfizer.