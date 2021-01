De uitzending van 27 januari

Debat over rellen

Na vier dagen van rellen, onrust en een gespannen sfeer debatteert de Tweede Kamer vanmiddag over de onlusten van afgelopen dagen. Sinds de avondklok zaterdagavond in is gegaan, zijn er in verschillende Nederlandse steden opstootjes geweest.

Om 13.45 uur gaat de Tweede Kamer over de rellen in debat met demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair ministers Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld. In onze uitzending vanavond uitgebreid aandacht voor het debat en de vraag hoe het nu verder moet.