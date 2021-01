'Brave huisvaders zijn al gestraft als iedereen weet dat ze de fout ingingen'

Is het geweld van de afgelopen 24 uur uit de hand gelopen legitiem protest, of is het rellen om te rellen? Om te snappen hoe de rellen, het geweld en de plunderingen ontstonden en in het vervolg te voorkomen zijn, is het belangrijk om "te ontrafelen" wie de relschoppers precies zijn en wat hun motivaties waren, zegt criminoloog Henk Ferwerda.

Duidelijk is dat de groepen relschoppers, in ieder geval gisteren, divers waren. Dat maakte het voor de politie in sommige gevallen lastig om ertegen op te treden. Ferwerda: "Virusontkenners, politiekgemotiveerden en types die een kans zagen om helemaal uit hun dak te gaan, kwamen samen. De groepen mengen zich en dan kan de politie ze niet uit elkaar houden. Dan vallen er dus ook onschuldige slachtoffers bij het optreden van de politie."

'Relschoppers misbruiken protest'

Ferwerda doet onderzoek naar hoe rellen tot stand komen, en onderscheidt drie soorten: massa-gestuurde rellen zoals demonstraties die uit de hand lopen; afspraak-gestuurde rellen waarbij hooligans of politiekgemotiveerde demonstranten afspreken te gaan rellen; en incident-gestuurde rellen, waarbij een incident of gebeurtenis ontaardt in rellen.

In Amsterdam en Eindhoven kwamen zondag alle drie de soorten samen. Vreedzame protesten tegen coronamaatregelen liepen uit de hand toen relschoppers zich erbij aansloten, vaak na oproepen op sociale media. Voor andere groepen was de avondklok de lont in het kruitvat om zich bij het gewelddadige protest aan te sluiten.