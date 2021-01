Politiebond vreest dat vandaag voorbode is van 'dagen of weken' van rellen

De politiebond vreest dat het nog "dagen of weken" onrustig blijft. Dat zegt hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond tegen Nieuwsuur. "De politie is daar goed op voorbereid, maar ik hoop dat het niet nodig is", zegt Simmers.

"Ik hoop dat het eenmalig was, maar ik ben bang dat het een voorbode is geweest voor de komende dagen en weken", zegt Simmers, die zelf ook is opgeroepen om vanavond aan het werk te gaan.

Het geweld dat we vandaag zagen, hebben we volgens Simmers in 40 jaar niet gezien. "Dan moet je echt denken aan de Krakersrellen. En in Eindhoven is het zo gek geworden dat ME'ers gewoon met messen werden bekogeld en aangevallen. Dat gaat helemaal nergens meer over."

Rellen in verschillende steden

Op het moment dat de avondklok zondagavond inging braken in meerdere steden rellen uit. De hele dag zijn er heftige confrontaties geweest tussen de ME en relschoppers in onder meer Eindhoven en Amsterdam. Daar hield de politie al rekening mee, zegt Simmers. "Er was veel informatie en daarom zag je natuurlijk ook dat er zoveel ME op de been was in Amsterdam en Eindhoven", zegt hij.

Simmers benadrukt dat de maatregelen gehandhaafd moeten worden. "Ik vraag aan de samenleving - het overgrote deel houdt zich eraan - om de maatregelen te respecteren. Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt."