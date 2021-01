'Nul procent overdrachtsbelasting maakt het voor starters niet makkelijker'

Kopers die niet zelf in het huis gaan wonen, bijvoorbeeld beleggers of investeerders, betalen vanaf 1 januari juist meer: voor hen gaat het overdrachtspercentage van twee naar acht procent.

Starters Joram en Melany zoeken al maanden naar een huis. Hun budget is maximaal twee ton. Ze vissen steeds achter het net, omdat er in die prijsklasse bijna geen huizen te koop staan. Het is maar de vraag of het ontbreken van de overdrachtsbelasting hen gaat helpen:

"Op een huis van drie ton bespaar je toch zo'n 6000 euro aan overdrachtsbelasting, dat is voor starters een financieel steuntje in de rug", zegt Carola de Boer, woningmarktspecialist van de Rabobank. "Maar dat financiële voordeel zullen ze waarschijnlijk gebruiken om meer te bieden, in het heetst van de strijd."

De huizenprijzen stegen in het afgelopen jaar al flink. "Beleggers wilden nog profiteren van het lage tarief van twee procent", zegt De Boer. "Zij hebben hun aankopen voor 1 januari gedaan, waardoor er een extra vraag naar woningen ontstond. Het aanbod werd kleiner en de prijzen dus hoger."

"In december 2020 is het aantal aangekochte huizen 55 procent hoger ten opzichte van 2019", zegt Ploumen. "Dat zijn met name beleggers die woningen en bedrijfspanden opkopen, omdat de overdrachtsbelasting voor dit specifieke vastgoed per 1 januari omhoog is gegaan."

Volgens de staatssecretaris was dat natuurlijk niet de bedoeling, maar had hij dat effect wel verwacht. Hij gaat ervan uit dat investeerders na 1 januari minder panden gaan kopen en starters meer. "Wat er met de prijzen van de woningen gaat gebeuren, weten we niet. Het is in ieder geval een zetje in de rug van de starters."

Bouwen, bouwen, bouwen

Wat starters uiteindelijk echt gaat helpen? "Dat we meer gaan bouwen", zegt staatssecretaris Vijlbrief. "Het kabinet heeft de afgelopen jaren al 75.000 woningen per jaar bijgebouwd, maar voor het volgende kabinet ligt er ook een enorme opgave."

Woningmarktspecialist De Boer onderstreept dat. "Op dit moment komen we 331.000 huizen tekort, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken." De verwachting is dat dit tekort verder gaat oplopen. "Naar 419.000 huizen richting 2025."

Daarom moeten we volgens Ploumen projectontwikkelaars een handje helpen met reële grond- en erfpachtprijzen in de steden. "Om te zorgen dat zij de mogelijkheid hebben om die starterswoningen te bouwen en aan te bieden. Dat is denk ik de echte oplossing."

Bekijk ook deze video waarin Nieuwsuur creatieve initiatieven onderzoekt om de doorstroom op de woningmarkt op gang te brengen: