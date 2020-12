De uitzending van 29 december

De grote impact van de coronacrisis op jongeren

Uit onderzoek naar het effect van de coronacrisis op jongeren blijkt dat die een behoorlijke weerslag op ze heeft. "Hoe meer richting de jongvolwassenheid, hoe groter de last." Met drie kinderen - van de basisschool, middelbare school en HBO - spreken we over hun coronajaar. Te gast is ontwikkelingspsychologe en puberbreinexpert Eveline Crone, van de Erasmus Universiteit Rotterdam.