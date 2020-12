Politie waarschuwt: 'Bij bedreiging schuwen wij ons dienstwapen niet'

Zwaar vuurwerk gooien naar hulpverleners kwalificeert hij als poging tot doodslag. "Een misdrijf. Daar doen we aangifte van. De straffen voor geweld tegen hulpverleners zijn twee keer zo zwaar als tegen andere burgers. Het is eigenlijk van de gekke dat brandweer en ambulance personeel zich moeten verweren tegen geweld", zegt Daniel.

De combinatie corona en het vuurwerkverbod roept nu al agressie op. Een aantal incidenten met zeer zwaar vuurwerk, al dan niet in combinatie met brandbommen, voorspellen volgens de politie daarom niet veel goeds. "We hebben het over cobra's met de kracht van een handgranaat, en flessen met brandbaar materiaal", zegt Daniel. "Je zou zeggen: dat zijn molotovcocktails, maar ze zijn nog gevaarlijker omdat ze pas ontploffen als het vuurwerk dat eraan gekoppeld is ontbrandt."

Als de politie geconfronteerd wordt met ernstige delicten tijdens Oud en Nieuw zal er in het uiterste geval worden geschoten. "Als politiemensen zich bedreigd voelen, kunnen ze overgaan tot het trekken en gebruiken van hun dienstwapen. Daar waarschuw ik voor." Dat zegt de Nationaal Commandant jaarwisseling Max Daniel vanavond in Nieuwsuur.

Politieagenten, ambulancepersoneel en brandweerlieden hebben regelmatig te maken met geweld dat zich tegen hen richt. "Op internet zien we oproepen om geweld te gebruiken tegen politie, en tot een soort Project X-achtige bijeenkomsten. Wij treden daartegen op zodra burgers of hulpverleners in gevaar zijn. Het is voor ons nu al vanzelfsprekend om bij een brandweerinzet te kijken naar: is dat in een omgeving met baldadige jongeren, zo ja dan gaat er politie mee."

Politie-agenten verwachten vooral dit jaar een grimmige jaarwisseling. Daniel: "Omdat er nu drie dingen bij elkaar komen: de emoties die horen bij elke jaarwisseling, maar ook de spanning rond corona en het vuurwerkverbod."

Strafblad

Als mensen met z'n tienen rustig binnen zitten, zal de politie niet optreden. "Dat mogen wij ook niet. Maar als er overlast is, zullen wij wel optreden. We zien dat mensen corona-moe worden, begrijpen we, al hebben we er geen begrip voor. De bereidheid om zich aan de regels te houden loopt terug. Als wij keuzes moeten maken gaat de veiligheid van politie en hulpverlening voor."

Daniel ziet ook een rol voor ouders. "Wijkagenten gaan de ouders aanspreken. Ouders moeten ervan doordrongen zijn dat hun kinderen risico lopen op een strafblad waar ze de rest van hun leven last van hebben. Als hun kinderen de deur uit lopen is het om feest te vieren of om baldadigheid, ouders moeten zich daarvan bewust zijn en hun kinderen aanspreken."

Afgelopen weekend sloot Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, politieacties tijdens Oud en Nieuw niet uit. De bond is boos omdat de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao zijn vastgelopen. Van de Kamp ziet in Nederland ook steeds kortere lontjes. "De mensen zijn moe en houden de coronaregels moeilijker vol. De politie heeft de handen vol aan burenruzies en gezinsruzies. De oproep tot handhaving van de regels is makkelijker gezegd dan gedaan."