Quarantaineregels slecht nageleefd, kabinet komt met quarantainecoach

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakt zich zorgen over de slechte naleving van de quarantaine-regels. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 70 procent van de mensen die uit een land met code oranje komen, zich niet aan het advies houdt om tien dagen in quarantaine te gaan. En van de mensen die positief zijn getest, gaat 26 procent in die tien dagen tóch naar buiten. Het kabinet zal daarom met een campagne meer aandacht vragen voor de regels: goede uitleg en hulp waar dat kan. Zo zullen er quarantainecoaches komen, die mensen met raad en daad bijstaan bij het naleven van de regels. Ook wordt het Rode Kruis ingeschakeld om het bestaande vrijwilligersnetwerk Ready2Help in te zetten als mensen specifieke hulp nodig hebben. De Jonge: "Sommige mensen beseffen onvoldoende hoe belangrijk die quarantaine is. Daarom moeten we mensen helpen. Helpen het vol te houden. Daar staan bij het Rode Kruis 85.000 coaches voor klaar. Zij kunnen helpen met de hond uitlaten, kinderen naar school brengen en boodschappen doen."

De quarantaineregels worden genegeerd door: 70 procent van de mensen die terugkeren uit een land met een hoog risico

54 procent van de mensen die een huisgenoot hebben met serieuze klachten

26 procent van de mensen die positief zijn getest

50 procent van alle mensen die in quarantaine zouden moeten (Bron: RIVM)

Jacqueline van der Poel zit op dit moment in quarantaine en doet haar best om de regels na te leven. De verpleegkundige uit Nijmegen is positief getest op corona en moet zeker tien dagen thuisblijven. Maar als alleenstaande ondervindt ze direct allerlei problemen en obstakels. Er is bijvoorbeeld geen supermarkt te vinden die haar online bestelde boodschappen snel kan brengen. Op z'n vroegst kan ze op 3 januari haar bestelling ontvangen. En dat maakt haar ontzettend boos, vertelt ze via haar telefoon vanachter het huiskamerraam. "Ik probeer de regels goed op te volgen, maar al bij het eerste het beste advies van het RIVM: 'doe online boodschappen', gaat het mis. Het virus kennen we al negen maanden, de supermarkten hebben veel winst gemaakt, maar dit krijgen ze niet voor elkaar?"

Een quarantainepakket met eten en spelletjes Sommige gemeenten wachten niet op de overheidscampagne en proberen mensen zelf al te stimuleren om de quarantaineregels na te leven. Zo heeft de gemeente Brielle voor bewoners die in isolatie moeten een quarantainepakket klaarstaan. Daarin zitten lokale specialiteiten, variërend van Brielse zandtaartjes tot Brielse kaas, en spelletjes om de tijd te doden. Ook is er een flyer met handige telefoonnummers voor hulp bij boodschappen, het uitlaten van de hond of het bestellen van een boek in de bibliotheek. "We laten mensen merken dat het belangrijk is om in quarantaine te gaan. Dat we ze met dit pakket ondersteunen en zo nodig praktische hulp kunnen geven", zegt wethouder Bert van Ravenhorst.

Het quarantainepakket van de gemeente Brielle Nieuwsuur zoom in