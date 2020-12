Nooit meer files? 'Dat hebben we zelf in de hand'

Wat decennia lang een bijna onoplosbaar geacht probleem leek, was dit jaar in één keer verdwenen: Nederland staat niet langer in de file. En ook al is het gedurende het jaar weer drukker geworden op de weg, de files blijven uit. Gedragsverandering lijkt de oplossing. Maar hoe houden we die vast?

De meeste mensen liggen nog op één oor als vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits uit Werkendam aan zijn werkdag begint. Maar sinds corona is hij elke dag zeker een uur eerder thuis. "Met dank aan de files. Die zijn zo goed als weg."

Verkeerstheorie

Volgens Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU, is het uitzonderlijk dat er bijna geen files zijn. "We zijn in Nederland al decennia bezig met het fileprobleem. En nu zitten we opeens in een situatie waarin het probleem bijna verdwenen is." Volgens Verhoef was het weliswaar de afgelopen tijd alweer behoorlijk druk op de weg, "we zaten op 80 tot 85 procent vergeleken bij vorig jaar. Maar nog steeds waren er amper files."

Het is een bekend verschijnsel uit de verkeerstheorie: een paar procent minder verkeer zorgt ervoor dat files oplossen. "We konden deze theorie eindelijk in de praktijk brengen", zegt Verhoef.