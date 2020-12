Sterke stijging anorexiapatiënten die helemaal stoppen met eten en drinken

Een van de gevaren van niet eten en drinken is het dalen van het bloedsuikergehalte waardoor je in coma kan raken en zelfs kan overlijden. Het UMC heeft steeds kunnen voorkomen dat de kinderen die niet eten en drinken overlijden, maar daarmee zijn de gezondheidsgevaren niet geweken.

"We hebben nog niet eerder meegemaakt dat zo'n grote groep jongeren stopt met eten en drinken", vertelt Annemarie van Bellegem, kinderarts in het Amsterdam UMC.

Het Amsterdam UMC behandelde de afgelopen drie maanden zeker vijftien jonge eet- en drinkweigeraars. In dezelfde periode vorig jaar was dat er maar één. Sinds de herfst behandelen artsen in Amsterdam een derde meer patiënten. Een verklaring is er nog niet, maar artsen vermoeden dat er een verband is met de coronacrisis.

We zijn vaker gedwongen om over te gaan op sondevoeding.

Ook bij Rintveld hadden ze niet eerder zoveel kinderen die gestopt zijn met eten en drinken. "We moeten vaak veel sneller handelen en we zijn vaker gedwongen om over te gaan op sondevoeding", vertelt Nicole Blom, klinisch psycholoog bij Rintveld.

Landelijke cijfers zijn er niet maar Van Bellegem krijgt dezelfde signalen uit het hele land. Ook van Nicole Becking, jeugdpsychiater bij Rintveld, een van de grootste eetstoornisklinieken in Nederland. "Een verschil met vóór de coronacrisis is dat jongeren er veel slechter aan toe zijn wanneer ze hier binnenkomen."

Ook het toegenomen gebruik van sociale media in de coronacrisis is een extra zorg, zegt Van Bellegem. "We zien dat kinderen in een isolement raken, eenzamer worden of dat ze zich meer richten op hun eigen gedachtegoed en op sociale media. We weten dat via sociale media met elkaar vergelijken soms versterkend kan werken en dat jongeren elkaar kunnen gaan kopiëren."

Zorg overbelast

De artsen vrezen dat de verergerende problemen de zorg voor de patiënten in gevaar brengt. De zorg voor kinderen met sondevoeding is heel intensief, zegt Van Bellegem. "We hebben al weinig mensen die deze groep kunnen helpen. We hebben te maken met een uitgeput systeem. Ik houd m'n hart vast."

Ook Blom maakt zich zorgen. "De stoornissen zijn zeker te behandelen als we voldoende middelen en mensen hebben. Maar voor het aantal patiënten dat nu naar ons toekomt, daar hebben we gewoon niet genoeg bedden en personeel voor."

Van Bellegem waarschuwt dat de problemen zullen toenemen als de scholen opnieuw sluiten en nog meer jongeren geïsoleerd raken. Tegen ouders en artsen zegt ze: "Houd goed contact met je kinderen en zoek snel hulp als je vermoedt dat er een eetstoornis speelt."