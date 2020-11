Is een complete bevolking testen de sleutel tegen het coronavirus?

Is het massaal testen van een groot deel van de bevolking dé sleutel om het coronavirus in toom te houden? De stad Liverpool gaat het - bij wijze van test - proberen. Oostenrijk bereidt ook een massale testronde voor. En in Slowakije nam het aantal besmettingen heel snel af - met 88 procent.

De operatie heeft zo'n 100 miljoen euro gekost. "Een dag volledige lockdown had ons hetzelfde gekost, zegt de Slowaakse minister van Defensie, Jaroslav Nad, tegen Nieuwsuur. "We zijn erg tevreden. Het heeft ons geholpen om snel het aantal besmette mensen te laten dalen en de druk op de ziekenhuizen te verminderen."

In Slowakije, waar 5,5 miljoen mensen wonen, wilde de regering een harde lockdown voorkomen. In buurland Tsjechië liep het aantal besmettingen snel op. De overheid besloot duizenden sneltestpunten te openen om in een paar rondes 3,5 miljoen van de 5,5 miljoen bewoners te testen.

"Het gros van de besmettingen die gevonden zijn, zou anders niet aan het licht zijn gekomen", zegt gezondheidseconoom Xander Koolman tegen Nieuwsuur. "Juist mensen zonder of met lichte symptomen komen hierdoor in beeld."

Zuid-Holland-Zuid blijft rood

In de tweede golf daalt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland veel langzamer dan in de eerste golf. Ook in de regio Zuid-Holland-Zuid blijft het maar rood op de kaart. Er is al weken sprake van een heel hoog aantal besmettingen dat - ook na de maatregelen - niet zo heel snel daalt.

De virusbestrijding wordt bemoeilijkt omdat de veiligheidsregio en de GGD ook niet weten waar de besmettingshaarden zijn. Ze zijn onvindbaar. De ziekenhuiszorg wordt nog steeds te zwaar belast, ziet Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Dordrecht. "De daling moet fors verder, want we zitten nog steeds op het niveau 'zeer ernstig'. De zorg loopt daar nog achteraan", zegt Kolff.

Momentopname

Als eenmaal een grote groep mensen besmet is, is het erg lastig om de verspreiding drastisch omlaag te krijgen, zegt Kolff. De strategie van Slowakije wil hij niet direct overnemen, zegt hij desgevraagd. "Om het virus onder controle te krijgen is het belangrijk om veel te testen", zegt hij. "Het is nuttige informatie, maar het is een momentopname. Vijf dagen later kan het weer anders zijn", zegt hij.

Daar sluit arts infectieziektebestrijding Ellen Verspui van GGD Zuid-Holland-Zuid zich bij aan. "Het is heel lastig, want het duikt altijd weer op. Het is niet dat je na twee weken testen er helemaal vanaf bent. We zijn een klein en open land, waarbij ook veel verkeer van buiten is. Ik weet niet of het in dit land zou werken", zegt Verspui