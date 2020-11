Zaten de peilingen er 'weer' naast, of snappen we niet hoe we ze moeten gebruiken?

Peilingen zijn palingen, hoor je regelmatig uit de mond van journalisten en opiniemakers aan de borrel- of talkshowtafel. "Het zijn natuurlijk maar peilingen, maar...", om vervolgens toch te vergeten dat het 'maar' peilingen zijn en conclusies te trekken. Ook de afgelopen dagen is er verbazing te zien rondom de Amerikaanse peilingen. Grote vraag is of dat terecht is.

Nu het al een paar dagen spannend is wie de president wordt, vragen sommige mensen zich af "waarom de opiniepeilers het wéér mis hadden". Joe Biden zou de verkiezingen toch met een ruime marge winnen, dat was toch voorspeld?

In sommige gevallen wordt 2016 aangehaald, toen de peilingen ervan uitgingen dat Clinton makkelijk zou worden. Toen dat niet gebeurde, werd boos naar peilers gekeken. Maar zo erg zaten ze er niet naast: de absolute stemverhouding was redelijk goed voorspeld. Het ging op staatsniveau fout. Er was onvoldoende gecorrigeerd voor opleidingsniveau en er waren veel stemmers die op het laatste moment voor Trump kozen - waarna het Amerikaanse kiessysteem Trump naar de winst bracht.