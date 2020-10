Kinderarts en OMT-lid: Sluiten scholen is funest voor kinderen

De druk op de ziekenhuizen blijft toenemen, de besmettingen blijven toenemen. En dus is de kans groot dat de huidige gedeeltelijke lockdown een strengere zal worden. En net als tijdens de eerste golf, neemt ook de onrust over besmettingen op scholen weer toe. Kinderarts Károly Illy, tevens lid van het OMT dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen, vindt het sluiten van de scholen echter geen optie.

"Het RIVM heeft vastgesteld dat 10 procent van het aantal clusters terug te voeren is op kinderopvang en het onderwijs. Dus bij zowel kinderen als docenten." Illy zegt nadrukkelijk: "Slechts 10 procent. In Nederland zitten of werken bijna drie miljoen mensen op scholen en kinderdagverblijven, dus ik vind het wel meevallen."

Maar het RedTeam, een onafhankelijke groep van deskundigen, stelt voor om een paar weken in een volledige lockdown te gaan. Ginny Mooy van het RedTeam: "Op dit moment kunnen we geen veilig onderwijs geven. Anderhalve meter is niet verplicht op middelbare scholen en al helemaal niet op basisscholen."

Interacties

Wat precies de rol van scholen is bij de verspreiding van het virus is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar het RedTeam roept nadrukkelijk op om de scholen een paar weken te sluiten en in een volledige lockdown te gaan. De tegenhanger van het OMT gaat daarin vrij ver: "Scholen moeten twee weken dicht en alleen supermarkten en apotheken mogen open blijven. Als we dit nu doen kunnen we over een paar weken ons leven weer oppakken."