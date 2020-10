'Als Beyoncé volgend jaar komt, moet ze waarschijnlijk zelf de lampen ophangen'

De mensen achter de schermen werken als zzp'er in beide takken van sport. "De ene week hang ik de lichten op in de RAI en de volgende week op Lowlands", vertelt lichtman Hubert van Ockenburg. Maar sinds maart ligt alles op z'n gat, dus heeft hij al zeven maanden geen inkomsten. "Het Eurovisie Songfestival, Groots met een zachte G, Concert at Sea, Awakenings... Alles is weggevallen", somt Ockenburg op. "En nu de komende maanden niks."

"Freelancers in de evenementenbranche staat het water tot aan de lippen", schrijft de Vereniging voor Freelance Event Professionals (VVFE) en Ondernemend Nederland (ONL) in een brandbrief aan Bas van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze doen een dringend beroep op de staatssecretaris voor verruiming van de steunmaatregelen.

De hele branche verloor sinds maart al 80 procent omzet. Volgens voorzitter Rijpkema is de evenementenbranche een door de politiek vergeten wereld. "De KLM met zo'n 35.000 werknemers krijgt meteen steun. Wij hebben meer dan honderdduizend mensen aan het werk. Maar verdeeld over twaalfduizend kleinere bedrijven. We krijgen geen concrete antwoorden en worden blijkbaar over het hoofd gezien."

Lichtplanontwerper Pepijn van der Sanden zou deze week met een theatervoorstelling in première gaan in de schouwburg van Hoofddorp. Het was sinds maart eindelijk weer een echte klus. Tot alle theaters deze maand toch weer dichtgingen en de hele voorstelling werd gecanceld. "Ik ben nu mijn pensioen aan het opeten. Ik heb al zeven maanden geen inkomsten. Mijn boekhouder vertelde me dat in april echt alles op is. En de TOZO-regeling krijg ik niet, want daar hangt sinds kort een partnertoets aan. En mijn vrouw verdient nog wel iets", vertelt de lichtontwerper.

De bestaande steunmaatregelen zoals die op dit moment van kracht zijn, vinden helaas niet de weg naar de Freelance Event Professional, schrijft VVFE in de brandbrief. "De partnertoets leidt er voor velen toe dat de broodnodige tegemoetkoming in het levensonderhoud niet toegekend wordt. Uit een door de VVFE gehouden enquête blijkt dat 88 procent van de geënquêteerden hoofdkostwinner is. Het is niet mogelijk om in een paar maanden het uitgavenpatroon van een tweeverdieners huishouden aan te passen naar een enkel inkomen."

Lichtman Van Ockenburg staat nu noodgedwongen stellingen in elkaar te schroeven in een tuincentrum. "Ik heb geen keus. Ook voor mij geen TOZO. Mijn vrouw werkt in het onderwijs. Maar van alleen haar inkomen kunnen we niet rondkomen. Dat begrijp je wel."