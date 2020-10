Truckers door corona gevangen in hun wagen: 'Eten met het bord op schoot'

Ze zitten vaak vijftien uur achter het stuur en moeten dan 's nachts ook nog in hun truck slapen. Voor een vrachtwagenchauffeur is de maaltijd 's avonds in het wegrestaurant vaak het enige moment van ontspanning. Maar sinds donderdag mogen ook de wegrestaurants geen maaltijden meer binnen serveren. En dus krijgen de chauffeurs nu hun eten in de truck geserveerd.

Volgens Jurrian Visscher, eigenaar van wegrestaurant de Roadrunner in Dalfsen, is dat "onmenselijk". Samen met Sandra van Schaeren van de grote truckstop in Malden stuurde hij een brandbrief naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur om ontheffing te vragen voor de chauffeurs.

"Vrachtwagenchauffeurs hebben een vitaal beroep. Ze zitten urenlang achter het stuur en we moeten ze dan ook de mogelijkheid bieden om even, uiteraard met anderhalve meter afstand, aan tafel te kunnen ontspannen", zegt Van Schaeren. Ze vindt het oneerlijk dat hotels hun gasten nog wel maaltijden mogen aanbieden in het restaurant.

Ook de truckers zelf vinden het erg jammer dat ze het wegrestaurant niet meer in mogen. In de cabine zit je maar alleen, ze missen de gezellige gesprekken met hun collega's: