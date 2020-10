De uitzending van 15 oktober

Arib wil actie tegen demonstranten

Er wordt de afgelopen tijd veel gedemonstreerd bij het gebouw van de Tweede Kamer tegen de coronamaatregelen. Khadija Arib, de voorzitter van de Kamer, maakt zich daar zorgen over en wil actie. Want politici worden belaagd en er ontstaan onveilige situaties, schrijft ze in een brief aan de burgemeester van Den Haag. Politici moesten zelfs naar buiten worden begeleid. Ze vraagt de burgemeester of demonstraties vanaf nu verplaatst kunnen worden. Arib is te gast.