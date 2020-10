Corona versnelt de trek naar het platteland, zeggen makelaars

Door de coronacrisis willen meer stedelingen naar het platteland verhuizen dan voorheen. Dat zeggen tientallen makelaars in een rondgang van Nieuwsuur.

Een peiling van Funda onder ruim 1100 gebruikers van de huizenwebsite versterkt dat beeld. Twaalf procent van de respondenten overweegt door de coronacrisis om de stad in te ruilen voor een dorp. Nog eens vijf procent zegt uit de stad te vertrekken als de situatie over een jaar niet is veranderd.

'Hysterisch'

"Door corona lijkt het alsof iedereen een extra zetje heeft gekregen, en dat snap ik best", zegt makelaar Suzanne Thoene, die zich specialiseert in woningzoekers die de stad willen verlaten. "Als je met elkaar 24 uur per dag thuis zit, ga je heel anders kijken naar de ruimte die je hebt."

Thoene heeft het dubbel zo druk als voor de coronacrisis, zegt ze. Ze spreekt van "hysterische" taferelen. "Het is gekkenhuis. Een aanvraag van vijftig, zestig mensen per woning is niet eens meer gek. Ik heb wachtlijsten voor bezichtigingen."

In onderstaande grafiek zie je hoe het aantal inwoners van de zes grootste Nederlandse steden in de afgelopen maanden is gedaald: