OMT adviseert geen preventief gebruik mondkapjes in de thuiszorg

Wat De Blok betreft was het beter geweest dat het OMT mondkapjes wél adviseert, tenzij er in redenen zijn om daar van af te wijken. "Dit hele stuk ademt sfeer van 'ga het vooral niet doen als het niet nodig is'. We zitten in situatie dat er veilig gewerkt moet worden. Dus doe het wel."

In het OMT-advies dat morgen wordt gepubliceerd, maar nu al in handen is van Nieuwsuur, wordt preventief gebruik van mondmaskers nog altijd niet geadviseerd voor de thuiszorg. In het advies staat dat mondmaskergebruik voor thuiszorgpersoneel "overwogen kan worden" en "per cliënt" moet worden "beoordeeld".

Schaarste

Het Outbreak Management Team komt langzaam terug op zijn standpunt over mondkapjes in de ouderenzorg. Een half jaar lang zei het OMT dat het "niet nodig" was om bij de verzorging van ouderen uit voorzorg een mondkapje te dragen. Dat was vanwege de schaarste zelfs "ongewenst". Personeel in de verpleeg- en thuiszorg moest alléén beschermende kleding dragen als er ook een daadwerkelijke coronabesmetting was vastgesteld.

Sinds kort vindt het OMT dat medewerkers in bepaalde sectoren van de langdurige zorg tóch preventief mondkapjes moeten dragen als de situatie "zorgelijk" is ("tussen de 50 en 150 coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week"). Door de mondkapjes te dragen moet voorkomen worden dat zorgmedewerkers het virus ongemerkt mee naar binnen nemen en ouderen besmetten.

Geen coronapatiënt, dan geen mondkapjes

De adviezen van het OMT bepalen mede de mondkapjesrichtlijn van het RIVM. En die RIVM-richtlijn bepaalt op zijn beurt weer welke zorginstellingen mondkapjes konden krijgen van de overheid, en hoeveel. Als een organisatie geen coronapatiënten in het bestand heeft, worden er in principe ook geen mondkapjes uitgedeeld.

In andere landen wordt het preventief gebruik van mondmaskers al veel langer geadviseerd. Zo was de regel in Duitsland vanaf maart al dat alle medewerkers in verpleeghuizen uit voorzorg mondmaskers moesten dragen. Ook als ouderen nog geen corona hadden. Personeel zou het virus namelijk ongemerkt, presymptomatisch, het verpleeghuis binnen kunnen brengen en zo ouderen kunnen besmetten. En daarop zouden andere zorgmedewerkers weer besmet kunnen raken.

Maar het RIVM zei in maart juist dat je zonder klachten niet besmettelijk kon zijn. Zorgmedewerkers die duidelijke coronasymptomen hadden moesten daarom thuis blijven, maar personeel zonder klachten kon gewoon met ouderen gaan werken. Zonder mondkapje.

Dit stond in maart op de site van het RIVM: