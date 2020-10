Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting

Zo'n 14.000 arbeidsmigranten werken in de glastuinbouw in het Westland. Maar omdat projecten voor huisvesting telkens sneuvelen, zijn er in de gemeente nauwelijks woningen voor hen beschikbaar. Het leidt tot frustratie in buurgemeente Den Haag. Migranten kunnen geen onderdak vinden, waardoor sommigen zelfs verblijven in tenten in de bossen.

Een scheerapparaat tussen de bladeren op de grond, slippers aan een tak en een kussen dat hangt te drogen in een boom: boswachter Thomas Peek trof het deze week nog aan bij een tentje in het Haagse bos. Meer dan dertig tenten en bouwwerken hebben hij en zijn collega's de afgelopen maanden in de bossen rondom het Westland aangetroffen.

Ze zijn van Oost-Europese arbeidsmigranten zonder dak boven hun hoofd. "We maken dankbaar gebruik van duizenden arbeidsmigranten, maar nu het wat minder gaat kijken we niet meer naar ze om", zegt Peek. "Da's toch triest."

Boswachter Peek neemt ons mee naar een verblijfplaats van (vermoedelijk) een arbeidsmigrant: