'Dwing kledingproducenten om gerecycled materiaal te gebruiken'

De inzamelaars moeten betaald worden, waardoor de kosten hoog oplopen. De kledingindustrie wil die prijs niet betalen. "Een kilo katoen recyclen kost ons 34 cent", zegt Erica van Doorn, directrice van Sympany. "Wat we ervoor krijgen is 4 cent per kilo. Daarom doen commerciële partijen dit nog nauwelijks. Het kan niet uit."

Het begint al bij het inzamelen van het textiel, wat een fikse klus is. "Stofzuigers, etensresten, seksartikelen... Alles wordt in die kledingcontainers gegooid", zegt sorteerder Liesbeth Werner van Sympany, dat samen met het Leger des Heils de grootste textielinzamelaar is. Liefst 15 procent van het ingezamelde 'textiel' is rotzooi.

Jaarlijks gooien Nederlanders ruim 135 miljoen kilo textiel in de kledingbakken. Van die enorme hoeveelheid wordt slechts 1 procent gerecycled. Om de klimaatdoelen nog te kunnen halen is er nú actie nodig, zeggen de recyclers.

In het Klimaatakkoord van Parijs is besloten dat de Nederlandse economie in 2030 voor de helft circulair moet zijn en in 2050 volledig. De armzalige 1 procent recycling in de kledingindustrie baart Zandvliet grote zorgen. Het is volgens haar "hoog tijd voor actie".

En die actie moet komen vanuit de politiek, stelt Zandvliet. "De producenten gaan het niet uit zichzelf doen. Als de overheid zegt: '10 procent van de nieuwe kleding moet uit gerecycled materiaal bestaan', dan ben je al een stap verder."

Medevoorzitter Hans Bon is het ermee eens: de producenten hebben een flinke schop onder de kont nodig. Al jaren verzinnen ze 'smoesjes' om onder gerecycled materiaal uit te komen. "Ze zeggen dat de kleuren hen niet aanstaan en dat het te duur is. Dat is allemaal onzin. Het kan en we moeten wel, om de rommel op te ruimen die we met z'n allen produceren."