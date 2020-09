Amerikaanse complottheorie QAnon ook in Nederland in opkomst

"Het is onderdeel van de levensstijl van de elite om kinderen te misbruiken", zegt een betoger op het Museumplein in Amsterdam. Met de slogan #savethechildren demonstreren bijna wekelijks groepen tegen pedofilie. Volgens velen van hen zijn hoge Nederlandse ambtenaren én het koningshuis betrokken bij een wijdverbreid netwerk waarin kinderen worden verhandeld voor misbruik, maar verzwijgen de media dit. De betogers geloven in QAnon, een uit de Verenigde Staten overgewaaide complottheorie. Deskundigen daar vrezen voor schade aan de democratie, en veiligheidsdiensten waarschuwen voor geweld door geradicaliseerde aanhangers. De samenzweringsbeweging wint snel aan populariteit, ook in Nederland. "QAnon-aanhangers hebben gemeen dat ze institutionele kennis verwerpen", zegt de Amerikaan Travis View, die meer dan honderd podcasts over de theorie maakte. "Ze denken dat alle berichtgeving van de media, regeringen en academische instellingen vervalst is en daarom niet te vertrouwen is."

Wat is QAnon? De beweging ontstond in 2017, toen de mysterieuze 'Q' voor het eerst anoniem cryptische boodschappen plaatste op het internet. Veel volgers vermoeden dat Q een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris is en toegang heeft tot geheime informatie. Anderen denken dat president Donald Trump achter de berichten zit. Zeker is voor hen dat Trump een geheime strijd voert tegen de deep state: een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering en zich ook schuldig maakt aan satanisch ritueel kindermisbruik.

Op sociale mediaplatforms wordt veel QAnon-gedachtegoed gedeeld. Facebook en YouTube verwijderen veel pagina's en filmpjes over QAnon, maar het verschijnsel lijkt moeilijk te bestrijden. Bovendien versterkt 'censuur' de overtuiging dat de elite, ook wel cabal genoemd, iets te verbergen heeft. Dat QAnon niet meer alleen Amerikaans is, zoals een vrouwelijke betoger op Museumplein verkondigt, lijkt te kloppen. In Nederland zijn nu vier grote Facebookgroepen die aan QAnon gelieerd zijn, met bijna 12.000 unieke leden. In nog eens ruim driehonderd andere groepen wordt de beweging ook besproken. Dit jaar zijn in openbare Nederlandse Facebookgroepen zo'n 40.000 berichten over QAnon geplaatst die leidden tot ruim een half miljoen interacties (likes, shares, comments), zo blijkt uit een analyse van de Universiteit van Amsterdam op verzoek van Nieuwsuur. Er is een duidelijke stijgende lijn te zien sinds het begin van de coronacrisis. Onbekend is hoeveel berichten zijn geplaatst in besloten groepen en in groepen die inmiddels door Facebook zijn verwijderd. Nieuwe groepen gebruiken vaak schuilnamen om verwijdering te voorkomen. Een van vier de QAnon-groepen is sinds gisteren niet meer te vinden: het is niet duidelijk of de groep besloten is geworden of dat Facebook de groep heeft geschorst. We spraken op het Museumplein met Nederlandse aanhangers van QAnon over kindermisbruik, #pizzagate en de elite:

Dit artikel bevat een video. 1:44 QAnon-aanhangers over kindermisbruik, de #pizzagate en de elite

Ook op Twitter zijn Nederlandse QAnon-aanhangers erg actief. Ons land staat - na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland - in de top-3 van Europese landen waar QAnon-gerelateerde hashtags het meest worden gebruikt. Namelijk: ruim 70.000 keer in de afgelopen drie maanden, blijkt uit informatie van de BBC. Eén van die hashtags is #pizzagate. Die complottheorie is de voorloper van QAnon. Pizzagate draait om een pizzeria in Washington waar Hillary Clinton en consorten een pedofielennetwerk zouden runnen. Het ongefundeerde verhaal bracht een gewapende man ertoe het restaurant te bestormen. Daar bleek niets, maar het verhaal leeft voort. "Pizza's met kaas is een term voor het bestellen van jonge kinderen", zegt een jonge vrouw op het Museumplein. Ze verwijst naar een rap van Lange Frans, die het gedachtengoed uitdraagt in Nederland. Zijn nummer Lockdown (Fall Cabal) is doorspekt met QAnon-verwijzingen. De rapper wil tegen Nieuwsuur niets zeggen over zijn affiniteit met QAnon.

QAnon in Amerika In Amerika is QAnon groot. Een derde van de Republikeinen gelooft in de theorie, zo blijkt uit een recente peiling. Ook een aantal Republikeinse kandidaten voor het Congres droegen QAnon-propaganda uit. Eén van hen, Marjorie Taylor Greene uit de conservatieve staat Georgia, lijkt al verzekerd van een zetel. Volgens Donald Trump zijn QAnon-aanhangers patriotten die hem welgezind zijn. De president verspreidt zelf ook regelmatig QAnon-propaganda op Twitter. Zo retweette hij recent een bericht waarin zijn rivaal Joe Biden een pedofiel wordt genoemd. Die noemt op zijn beurt QAnon bizar en gevaarlijk.