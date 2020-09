De uitzending van 25 september

Brabantse jongeren houden zich strikter aan de regels

Honderden Willem II-supporters die op een voetbalfeest te dicht op elkaar staan: dat beeld uit Brabant gaat nu rond. Maar er is ook een andere werkelijkheid. Want voor Brabantse jongeren heeft corona een andere lading dan voor veel leeftijdsgenoten. Geen provincie werd in de beginmaanden van de pandemie harder getroffen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat ze er meer van weten en meer met maatregelen zijn. Wij spreken met een paar jonge Brabanders.