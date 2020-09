Gaat Nederland coronahaarden Frankrijk en Spanje achterna?

Nederland ziet deze week een recordaantal besmettingen. Er werden 1700 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft vooralsnog relatief laag. Dat is anders in Zuid-Europa, waar het virus snel om zich heen grijpt in twee van de zwaarst getroffen landen: Frankrijk en Spanje.

Alleen al in Spanje overleden vandaag 162 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Er zijn ruim 11.000 nieuwe besmettingen. In Frankrijk overleden 46 mensen en werd bij bijna 10.000 mensen een besmetting vastgesteld.

Autoriteiten in de landen maken zich zorgen. En ook de WHO waarschuwde vandaag. "De situatie is zeer ernstig", zegt Europees directeur Hans Kluge over de Europese cijfers. Hij wijst erop dat de strikte maatregelen van eerder zorgden voor een scherpe daling in de cijfers, maar benadrukt dat het aantal nieuw vastgestelde besmettingen nu hoger ligt dan in maart - toen de pandemie op zijn hoogtepunt was.

Coronaziekenhuis in Madrid

In Spanje zien ze ook het aantal ziekenhuisopnamen oplopen. Vijf maanden geleden bouwden ze in Madrid een noodziekenhuis om alle patiënten te kunnen verzorgen. Zo'n scenario willen ze nu voor zijn. Daarom zijn ze maanden geleden al begonnen met de bouw van een speciaal corona-ziekenhuis.

Over 7 weken moet het infectieziekten-ziekenhuis, met duizend bedden, af zijn. Het is een race tegen de klok: op 25 juni waren er 71.000 besmettingen geteld in Madrid. Daar zijn er nu 100.000 bij gekomen.

Correspondent Rop Zoutberg nam een kijkje op de bouwplaats, waar de bouwvakkers flink door bouwen "om hun familie te beschermen":