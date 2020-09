De uitzending van 14 september

Loekasjenko en Poetin praten in Sotsji

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko spreekt vandaag zijn Russische collega Vladimir Poetin in Sotsji aan de Zwarte Zee. Ook gaan Russische militairen naar het buurland voor gezamenlijke oefeningen. In Wit-Rusland zijn er al wekenlang anti-Loekasjenko-protesten aan de gang. De president ligt zwaar onder vuur.

Oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer, tegenwoordig voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), is vanavond te gast. Met hem spreken we over Poetin, die Loekasjenko in het zadel kan houden of niet, en wat het Westen tegen de Russische president kan beginnen.