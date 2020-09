HEMA-fans werpen zich in de miljoenendans

Voor een tientje mede-eigenaar worden van de HEMA. Een crowdfundingsactie moet het winkelbedrijf, dat sentimentele gevoelens oproept bij veel Nederlanders, redden en een overname door een anoniem internationaal hedgefund afwenden.

Dat is het doel van 'Het Enige Nederlandse Alternatief' (HENA), een vervolg op de initiatieven 'WeLoveHema' en 'HouDeHema'. "We willen voorkomen dat Hema weer in handen komt van de volgende liefdeloze investeerder die er alleen maar geld uit wil halen", zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos. Ze is één van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. "De belangen van de werknemers en de klanten moeten weer voorop komen."

Maar maken de tientjesleden überhaupt enige kans in de huidige miljoenendans?